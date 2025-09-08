Российский боец четыре дня выбирался из брошенного блиндажа ВСУ

Российский боец с позывным «Бур» рассказал специальному корреспонденту RT Александру Пискунову, как четыре дня выбирался из брошенного блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовано в Telegram-канале издания.

Военный рассказал, что вместе со своим отрядом штурмовал посадки на границе с Донецкой народной республикой (ДНР). Бойцам пришлось передвигаться по открытой территории, и «Бура» заметил украинский дрон.

«Бур» укрылся в пустом деревянном блиндаже ВСУ, но дрон залетел туда вместе с ним.

«Следом прилетели еще БПЛА, и вход полностью засыпало. Откапывался четыре дня. К счастью, его рация уцелела, и он смог доложить, что жив», — говорится в сообщении.

7 сентября российский военный с позывным «Енот» рассказал, как российский боец выстрелом из гаубицы Д-30 попал прямо в тоннель, в котором находились украинские военнослужащие.

«Енот» добавил, что их расчет уже наносил успешные удары по позициям украинских войск. По его словам, во время выполнения одной из боевых задач российские военные попали прямо в построение бойцов ВСУ.

Ранее российский военный рассказал об украинской отравленной воде в окопах ВС РФ.