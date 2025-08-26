На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военный рассказал об украинской отравленной воде в окопах ВС РФ

МО: ВСУ сбрасывают бутылки с отравленной водой в Серебрянском лесничестве
РИА Новости

Военнослужащий батальона «Шрама» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ с позывным «Ричик» рассказал агентству РИА Новости, что украинские войска при помощи беспилотников скидывают бутылки с отравленной водой и минируют территории в Серебрянском лесничестве в Луганской народной республике (ЛНР).

По словам «Ричика», украинские военные скидывают с дронов все, что у них есть. В ход идут кассетные противопехотные мины НАТО «колокольчики», мины «лепесток», а также отравленные вода и сигареты.

Другой военнослужащий уточнил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) также активно скидывают замаскированные под кусты магнитные мины.

Серебрянское лесничество расположено недалеко от Кременной, контролируемой российскими войсками в ЛНР. Часть леса находится под управлением Вооруженных сил РФ, другая — под контролем украинской армии.

До этого командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Шрам» рассказал РИА Новости, что мобилизованные военнослужащие ВСУ поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы самовольно оставить их.

Боец ВС РФ рассказал о «пакостях» ВСУ на дорогах в Запорожской области.

