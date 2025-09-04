Военные сбили беспилотники над Волгоградской областью

Минобороны: силы ПВО перехватили четыре беспилотника над Волгоградской областью

Силы противовоздушной обороны в шесть утра перехватили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Волгоградской областью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«Около 6.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало Минобороны, силы противовоздушной обороны с полуночи до 06:00 мск 4 сентября сбили 46 беспилотников ВСУ над регионами России и Черным морем.

В Ростовской области в результате атаки дронов произошли пожары.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что в Белгородской области введут обязательные курсы для родителей из-за БПЛА.