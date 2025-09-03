Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву

Йеменские повстанцы из движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали израильский город Тель-Авив. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав чувствительные цели израильского противника в оккупированном районе Яффо с использованием двух баллистических ракет», — говорится в сообщении.

«Оккупированным» районом Яффо хуситы называют Тель-Авив.

2 сентября стало известно, что йеменские повстанцы впервые атаковали беспилотниками здание Генштаба Армии Израиля в Тель-Авиве.

27 августа хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Уточнялось, что атаку осуществили гиперзвуковой ракетой типа «Палестина-2».

Ранее сообщалось, что хуситы задержали 11 сотрудников ООН в Йемене.