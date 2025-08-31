На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хуситы задержали 11 сотрудников ООН в Йемене

В ООН заявили, что хуситы задержали 11 сотрудников организации в Йемене и Сане
Владимир Астапкович/РИА Новости

Хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» задержали в Йемене 11 сотрудников ООН. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

В заявлении генсек ООН Антониу Гутерриш «решительно осудил» новую волну произвольных задержаний сотрудников организации в Йемене и Сане и насильственное проникновение в ее здания и конфискацию имущества.

«По меньшей мере 11 сотрудников были задержаны. Помимо них, под стражей содержатся еще 23 сотрудника ООН, некоторые из них находятся в заключении с 2021 и 2023 года», — подчеркивается в сообщении.

Гутерриш призвал немедленном освободить всех задержанных.

До этого хуситы провели обыски в офисе Всемирной продовольственной программы ООН в Сане и задержали одного из сотрудников.

Ранее Израиль атаковал объекты ВОЗ в Газе.

