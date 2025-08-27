На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хуситы атаковали израильский аэропорт

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион баллистической ракетой
Chen Junqing/Global Look Press

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударе баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

Уточняется, что атаку осуществили гиперзвуковой ракетой типа «Палестина-2».

«Ракетные войска провели качественную военную операцию в отношении аэропорта Лод (Бен-Гурион в Тель-Авиве. — «Газета.Ru») в оккупированном районе Яффо», — сказал представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, в ходе операции цель была достигнута и в результате воздушная гавань остановила работу.

О предыдущей атаке хуситов на объект сообщалось 18 августа. Тогда аэропорт также прекращал функционировать.

12 августа телеканал Al Masirah сообщил, что силы движения атаковали «стратегические объекты» на территории Израиля. Шесть беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по четырем израильским стратегическим объектам в районах Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы. Утверждалось, что все цели были успешно поражены.

Ранее хуситы дважды атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион.

Война в Израиле
