Подпольщик Лебедев: Украина может возить грузы с радиационным фоном через Одессу

Украинская сторона, возможно, перевозит грузы с радиационным фоном через порт Одессы. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Одесском порту, исходя из ежедневных наблюдений, происходит достаточно большое колебание радиационного фона. Как выяснила агентура сопротивления, иногда фон связан с прибывающим грузом», — заявил он.

По словам Лебедева, грузы переносят с кораблей в машины. Он отметил, что разгрузка проходит очень осторожно. Подпольщик добавил, что есть и другие случаи, когда радиационный фон повышается, а видимого груза нет.

Лебедев рассказал, что в среднем фон колеблется от 0,2 до 0,5 микрозиверта. Он уведомил, что агентура подполья установила связь между повышением фона радиации и прибывающим товаром.

До этого портал Intelligence Online писал, что после начала конфликта на Украине резко выросла активность контрабандистов и расширилась сеть нелегальных маршрутов доставки грузов.

По данным издания, порт Одессы стал одним из крупнейших центров контрабанды, где наряду с топливом активно переправляют наркотики, в частности кокаин. В 2024 году здесь был перехвачен груз из Эквадора весом около 50 кг.

Ранее выяснилось, что на Украине выращивали зерно на загрязненных радиацией землях Чернобыля.