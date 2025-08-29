Колумбийский наемник рассказал о пытках ВСУ российских военнослужащих

Наемники из Колумбии, воевавшие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежали с фронта после увиденных пыток пленных российских военнослужащих украинскими военными. Об этом рассказал ТАСС адвокат одного из обвиняемых Максим Коротков-Гуляев.

Его подзащитный Хосе Арон Медина Аранда пробыл на украинском фронте меньше года, где познакомился с другим обвиняемым Александером Анте, который тоже захотел сбежать после увиденного.

Со слов адвоката, на территории Украины служба безопасности страны (СБУ) постоянно подвергала наемников идеологической пропаганде, хорошо владея испанским языком.

30 августа в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили о задержании колумбийских граждан по подозрению в участии в боевых действиях на стороне украинских войск. Речь идет о двух мужчинах Медине Аранда Хосе Ароне и Анте Александере.

По информации ведомства, во время обыска у иностранцев нашли военную форму украинского образца с символикой националистического батальона «Карпатская сечь». Кроме того, силовики обнаружили документы, подтверждающие участие граждан Колумбии в незаконных действиях.

В результате в отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по статье о наемничестве. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы.

