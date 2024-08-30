ФСБ сообщила о задержании двух колумбийцев, у которых нашли форму ВСУ

ФСБ России заявила, что задержала граждан Колумбии по подозрению в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, передает РИА Новости.

Речь идет о двух колумбийцах Медине Аранда Хосе Ароне и Анте Александере.

По данным ФСБ, во время обыска у них обнаружили документы, которые «подтверждают их незаконные действия», и военную форму украинского образца с символикой националистического батальона «Карпатская сечь».

Возбуждены уголовные дела по статье о наемничестве. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

28 августа сообщалось, что Лефортовский районный суд Москвы отправил Арона и Александера под арест до 22 октября.

До того газета «Известия», со ссылкой на российское дипломатическое представительство, писала, что посольство Украины в Буэнос-Айресе активно привлекает наемников в «Интернациональный легион».

Ранее сообщалось, что Россия установила личности более 4 тыс. наемников ВСУ.