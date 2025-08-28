В российской армии создали базу данных о результатах атак беспилотников

Минобороны: группировка «Центр» создала базу данных об ударах БПЛА по противнику

Специалисты группировки ВС РФ «Центр» создали базу данных, содержащую информацию об итогах ударов по объектам противника при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

«В объединении выполнено поручение министра обороны РФ Андрея Белоусова по созданию и наполнению базы данных результатов поражений противника беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Также Белоусову, который на днях проинспектировал группировку войск «Центр», доложили об испытании программного комплекса, позволяющего автоматически анализировать и обобщать поступающую от операторов БПЛА информацию.

Впоследствии эти данные будут применять при использовании комплексов с искусственным интеллектом, отметил министр обороны.

До этого в Минобороны РФ рассказали, как военнослужащие 3-го армейского корпуса занимаются ремонтом и прошивкой перехваченных украинских беспилотников, после чего передают их в войска на передовой.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений.