«Бьем врага его же оружием»: бойцы ВС РФ ремонтируют дроны ВСУ и отправляют их на фронт

Военнослужащие 3-го армейского корпуса занимаются ремонтом и прошивкой перехваченных украинских беспилотников, после чего передают их в войска на передовой. Об этом сообщает Минобороны РФ, публикуя видеозапись, озаглавленную как «Бьем врага его же оружием».

«Каждый день ремонтники отдают расчетам несколько восстановленных «птичек», которые прошли все проверки и готовы к работе», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, за неделю средствами противовоздушной обороны (ПВО) России были сбиты 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

За минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты на территории России. Дроны ликвидировали в разных регионах страны: 19 аппаратов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской. Кроме того, по три беспилотника уничтожили над Белгородской и Орловской областями, два — над Курской и один — над Крымом.

