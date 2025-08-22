На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Бьем врага его же оружием»: бойцы ВС РФ ремонтируют дроны ВСУ и отправляют их на фронт

Российские бойцы ремонтируют перехваченные украинские БПЛА для ударов по ВСУ
true
true
true

Военнослужащие 3-го армейского корпуса занимаются ремонтом и прошивкой перехваченных украинских беспилотников, после чего передают их в войска на передовой. Об этом сообщает Минобороны РФ, публикуя видеозапись, озаглавленную как «Бьем врага его же оружием».

«Каждый день ремонтники отдают расчетам несколько восстановленных «птичек», которые прошли все проверки и готовы к работе», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, за неделю средствами противовоздушной обороны (ПВО) России были сбиты 1500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

За минувшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты на территории России. Дроны ликвидировали в разных регионах страны: 19 аппаратов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской. Кроме того, по три беспилотника уничтожили над Белгородской и Орловской областями, два — над Курской и один — над Крымом.

Ранее в России оценили применение гиперзвуковой «золотой пули» против Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами