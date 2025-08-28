В трех аэропортах России сняты ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи отменены ограничения

В аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи сняты ранее введенные временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Артем Кореняко сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности, которая является приоритетом.

Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы направились три борта, летевшие в Волгоград и два борта, следовавшие в Сочи.

27 августа стало известно, что сотрудники Управления ФСБ России по Северной Осетии задержали мужчину, который подозревается в планировании теракта на территории аэропорта Владикавказа. 25-летний россиянин намеревался совершить поджог самолета.

24 августа сообщалось, что ограничения в воздушном пространстве вызвали массовые задержки в петербургском аэропорту Пулково.

Ранее Пелагея не долетела до Выборга из-за закрытого неба над Петербургом.