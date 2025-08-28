На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В трех аэропортах России сняты ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи отменены ограничения
true
true
true
close
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи сняты ранее введенные временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Артем Кореняко сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились для обеспечения безопасности, которая является приоритетом.

Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы направились три борта, летевшие в Волгоград и два борта, следовавшие в Сочи.

27 августа стало известно, что сотрудники Управления ФСБ России по Северной Осетии задержали мужчину, который подозревается в планировании теракта на территории аэропорта Владикавказа. 25-летний россиянин намеревался совершить поджог самолета.

24 августа сообщалось, что ограничения в воздушном пространстве вызвали массовые задержки в петербургском аэропорту Пулково.

Ранее Пелагея не долетела до Выборга из-за закрытого неба над Петербургом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами