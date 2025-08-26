На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вернувшийся из украинского плена житель Суджи рассказал, чем его кормили

РИА Новости: жителей Суджи в украинском плену кормили напоказ западной прессе
Житель Суджи Илья Белокрылов, вернувшийся из украинского плена, рассказал РИА Новости, что его и других пленных курян кормили бутербродами и обедами. Кроме того, их часто допрашивали перед видеокамерами.

«СБУ месяц нас, как говорится, 120 человек, месяц они по кабинетам растаскивали нас, под кинокамеру, под запись», — сообщил мужчина.

Также Белокрылов рассказал, что в пункте размещения пленных находились журналисты из разных стран. Он отметил, что в присутствии представителей западных СМИ украинские военные вели себя более-менее «по-человечески»: кормили и давали чай.

Илья стал одним из восьми жителей Курской области, которые были возвращены России в ходе обмена с Украиной 24 августа. По данным Минобороны, их незаконно удерживал Киев. В ведомстве сообщили, что всего Украина вернула в этот день 146 пленных, в числе которых были военнослужащие и гражданские. Взамен украинцы получили столько же своих пленных. В Минобороны отметили, что посредником при обмене пленными между Россией и Украиной выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее Москалькова обратилась к Украине после общения с вызволенными из плена курянами.

