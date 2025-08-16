На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии сообщили о сотнях нарушений воздушной границы в 2025 году

Белоруссия зафиксировала более 300 нарушений границы летательными аппаратами
Inna Varenytsia/Reuters

Белоруссия с начала 2025 года зафиксировала более 300 нарушений государственной границы с использованием летательных аппаратов. Об этом сообщил ТАСС командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович.

По его словам, всего в этом году зарегистрировано более 800 нарушений правил использования воздушного пространства. Основная часть инцидентов связана с беспилотными летательными аппаратами, которые чаще всего нарушают южные рубежи страны из-за сложной обстановки в регионе.

Лукьянович отметил, что на западных границах Белоруссии наблюдается большое количество полетов, включая беспилотную и разведывательную авиацию, пилотируемые самолеты, а также значительное число тактических самолетов. Он подчеркнул, что усиление активности НАТО связано в первую очередь с проведением учений, таких как «Запад-2025». При этом белорусская авиация реагирует на все угрозы и вызовы в воздушном пространстве ежедневно и круглосуточно.

Ранее почти 30 беспилотников сбили за ночь в России.

