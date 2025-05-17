Штурмовик 242-го полка группировки «Центр» Дмитрий Бородавко в течение трех дней оставался в тылу противника у Александрополя, незаметно корректируя огонь российской артиллерии по позициям украинских войск. В интервью ТАСС он рассказал, что эта скрытая операция значительно ослабила силы ВСУ на подходах к населенному пункту и внутри него, что позволило продвинуться российской пехоте.

Бородавко отметил, что, заняв позицию у блиндажей противника, отправил товарища за пулеметом. Однако тот был обнаружен, и украинские солдаты открыли огонь по кустам, где они укрывались.

«Птицы наши подлетали, я их корректировал, куда сбросы делать, где они [ВСУ] находятся, сколько метров от меня, потому что наши мою точку знали, и по каким углам лесопосадки запрятаны противники», – поделился боец.

28-летний штурмовик все это время находился на расстоянии всего пяти метров от украинских солдат.

Освободили штурмовика подошедшие российские военные, зачистившие опорный пункт, в непосредственной близости от которого Бородавко провел трое суток.

До этого офицер 106-й воздушно-десантной дивизии Эммануил Давыдов, получив ранение в самом начале столкновений и оказавшись в окружении, в течение трех недель вел непрерывный бой, нанося значительный урон противнику.

Российский боец рассказал о панике ВСУ при подходе сил РФ.