Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пользуясь жаркой погодой, своими ударами провоцируют пожары на полях и в лесополосах в тыловых районах Запорожской области. Об этом рассказал журналистам замполит роты российской группировки войск «Днепр» с позывным «Фара», пишет РИА Новости.

«Они работают FPV-дронами. Работают по гражданским. Поджигают поля, в итоге, получается, что они вредят только посевам и гражданскому населению», — поделился деталями «Фара».

По его словам, огонь часто перекидывается на жилые дома, машины и хозяйственные постройки в населенных пунктах. Возгорания приходится ликвидировать силами ближайших пожарных частей, отметил боец.

Военнослужащий обратил внимание на то, что ВСУ по факту бьют по бывшим гражданам Украины, и это их не останавливает. Он добавил, что украинские бойцы и командиры не разбираются с тем, какой объект атакуют, поэтому под удар попадают как военные, так и мирные цели.

«Бьют в первый попавшийся автомобиль, человека, дом или в поля отправляют свой дрон», — отметил замполит.

Ранее российские военные вынудили спецназ ВСУ покинуть Запорожское направление.