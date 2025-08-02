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Российский десантник раскрыл подробности битвы за Часов Яр

«Звезда»: бойцы ВДВ взяли штурмом подземные блиндажи и бункер ВСУ в Часове Яре
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Ukraine Patrol Police/AP

Российские десантники взяли штурмом трехуровневые подземные блиндажи «муравейники» и бункер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе освобождения Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил телеканалу «Звезда» командир штурмовой роты 98-й Ивановской дивизии ВДВ с позывным «Рама».

По его словам, оборонительные сооружения располагались в Южном лесу в районе базы отдыха «Часовоярец»

«Туда нанесли удар «Кинжалом»... разбомбили этот бункер. Все, кто там был, там они и остались», — сказал военный.

Он отметил, что в бункере находилось командование ВСУ и военные советники НАТО.

«Рама» добавил, что штурм Часова Яра был непростым, поскольку почти каждый дом был хорошо укрепленной крепостью, особенно здания Горсовета и Дома культуры.

31 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что Вооруженные силы России взяли под контроль Часов Яр. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Юг». По данным ведомства, ВСУ в ходе сражений за город потеряли около 7,5 тыс. бойцов, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 артиллерийских систем.

Часов Яр имеет ключевое тактическое значение как транспортный узел, связывающий ДНР и Днепропетровскую области. Расположение города на господствующей высоте 247 метров позволяет контролировать артиллерийским огнем прилегающие территории, включая Константиновку, Краматорск и Славянск. Операция по взятию этого укрепленного района продолжалась 1 год и 3 месяца.

Ранее на видео сняли обстановку в Часовом Яре после взятия его под контроль ВС РФ.

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