БПЛА атаковали провинцию к югу от Тегерана

В провинции Кум к югу от Тегерана средства ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали несколько беспилотников, передает SNN.

Как уточняет телеканал, при атаке никто не пострадал, но была незначительно повреждена одна пусковая установка.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках его войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары.

В ночь на воскресенье, 15 июня, Иран и Израиль опять атаковали друг друга. Первым под удар попал город Хайфа и его крупный нефтеперерабатывающий завод. При этом Иран применил гиперзвуковую ракету, а также использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan и беспилотники. Армия Израиля заявила о нанесении ударов по нефтехранилищу на севере Тегерана и топливному складу на юге города. СМИ сообщили, что был атакован штаб министерства обороны Исламской республики, а также здание Организации оборонных инноваций и исследований.

Ранее в Госдуме оценили перспективу переговоров США и Ирана.