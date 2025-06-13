Иранское агентство опровергает сообщения о гибели главы генштаба при ударах Израиля

Глава генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери не пострадал в результате израильской атаки, он находится в командном пункте. Об этом заявило информационное агентство Исламской Республики IRNA, передает РИА Новости.

«Полученные сообщения свидетельствуют о том, что... Багери в настоящее время находится в командном пункте и, вопреки ряду сообщений, не пострадал», — говорится в сообщении.

Ранее израильский портал Ynet со ссылкой на источник в службе безопасности Израиля сообщил, что военное руководство Ирана, включая начальника генштаба, а также ведущие ученые-ядерщики могли быть ликвидированы в результате ударов.

Ночью израильская армия объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Самолеты ВВС Израиля атаковали объекты по всей стране, в том числе в Тегеране.

По данным The New York Times, Израиль атаковал по меньшей мере шесть военных баз вокруг Тегерана.

Ранее в Израиле объявили чрезвычайное положение.