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Высшее военное руководство Ирана могло быть ликвидировано при ударах Израиля

Ynet: начальник генштаба Ирана и ученые ядерщики могли быть ликвидированы
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Shutterstock

Военное руководство Ирана, включая начальника генштаба, а также ведущие ученые-ядерщики могли быть ликвидированы при ударах Израиля. Об этом сообщил израильский портал Ynet со ссылкой на источник в службе безопасности Израиля.

«Растет вероятность того, что иранское военное руководство, включая начальника генерального штаба и ведущих ученых-ядерщиков, были ликвидировано в ходе первого удара», — говорится в материале.

Иранские СМИ ранее сообщили, что Израиль атаковал жилые здания в Тегеране, а также район, где проживает высшее военное руководство страны.

Иранский чиновник сообщил The New York Times о разрушении трех зданий в районе жилого комплекса Шахид Махлати в иранской столице, где проживают высокопоставленные военные командиры.

Помимо ударов по военным целям и ядерным объектам, израильская разведка Моссад провела ряд операций в глубине Ирана, пишет Ynet. По словам израильского чиновника, эти операции были направлены на то, чтобы нанести ущерб стратегическому ракетному арсеналу Ирана и его возможностям противовоздушной обороны.

Ранее в Израиле объявили чрезвычайное положение.

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