Чрезвычайное положение объявили в Израиле после атаки на Иран

Министр обороны Израиля Исраэль Кац после удара по Ирану объявил чрезвычайное положение, страна ожидает ответной атаки с использованием ракет и беспилотников. Об этом сообщил американский портал Axios.

«После упреждающего удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная и беспилотная атака на Государство Израиль и его гражданское население», — сказал Кац.

В четверг США в частном порядке уведомили нескольких своих союзников о подготовке Израилем операции против Ирана, и дали понять, что не причастны к ней.

Масштабы и цели израильского удара по Ирану на данный момент не ясны.

Как передает ТАСС, израильская армия распространила экстренное предупреждение для жителей, что с 03:00 мск по всей стране отменены учеба, работа предприятий и собрания.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Израиль может нанести военный удар по Ирану в это воскресенье, если Тегеран не заключит соглашение с Вашингтоном по ядерной проблеме. Переговоры между странами должны были состояться 15 июня.

По информации Axios, администрация президента США Дональда Трампа уведомила израильское правительство, что страна не будет напрямую участвовать ни в одном израильском военном ударе по Ирану.

Ранее в Тегеране заявили о готовности к войне и пригрозили ответом.