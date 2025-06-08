ВСУ запустили «Нептун» в Черное море

В первой половине дня регионы России атаковали четыре украинских БПЛА и ракета «Нептун-МД», сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили дроны противника в период с 11:40 до 14:00. По одному беспилотнику было уничтожено над Белгородской, Курской, Московской областями и Крымом. Кроме того, над акваторией Черного моря ликвидировали украинскую управляемую ракету «Нептун-МД».

В конце мая российские военкоры заявили, что Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление, атакуя полуостров Крым. По их словам, боевые действия будут вестись не только в воздухе, но и на море. Киев будет стараться парализовать работу российских аэропортов и «изматывать» приграничные территории артиллерийскими ударами. При этом эксперты уверены, что у украинской армии нет сил на масштабную операцию.

Ранее Зеленский заявил об испытании сверхдальнего БПЛА.