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«Довольны результатами поражений»: Зеленский заявил об испытании сверхдальнего БПЛА

Зеленский сообщил о применении дальнобойных ракет «Длинный Нептун»
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Efrem Lukatsky/AP

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что ВСУ применили дальнобойные ракеты «Длинный Нептун», а также испытали беспилотники с дальностью полета до 3 тыс. км.

«Можно сказать, довольны результатами поражений», — отметил политик.

15 марта он уже сообщал об успешном боевом испытании «Длинного Нептуна» с дальностью полета 1 тыс. км: ракета нанесла «точный удар».

В прошлом декабре глава минобороны республики Рустем Умеров рассказал, что на Украине началось серийное производство ракеты-дрона «Паляниця». Выпуск вооружения осуществляется при совместном участии государства и частного предприятия. Зеленский отмечал, что украинские войска впервые применили ракету-дрон 24 августа 2024 года.

Военный эксперт Андрей Кошкин считает, что «Паляниця» вряд ли окажется эффективным оружием, так как остается под вопросом способность военно-промышленного комплекса Украины создать качественное оборудование. Кроме того, прошлый опыт Украины в создании оружия показал, что все разработки представляли собой модернизацию уже существующего оборудования.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем ответит Россия на «Длинный Нептун».

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