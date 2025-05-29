«Не только в воздухе, но и на море». В России заявили о подготовке ВСУ к наступлению в Крыму

«Записки ветерана» сообщили о подготовке Киева к боевым действиям в районе Крыма

ВСУ могут начать контрнаступление, атакуя полуостров Крым, сообщают военкоры. Боевые действия будут вестись не только в воздухе, но и на море, отмечают они. Киев будет стараться парализовать работу российских аэропортов и «изматывать» приграничные территории артиллерийскими ударами. При этом эксперты уверены, что у украинской армии нет сил на масштабную операцию. Готовит ли Киев летнюю наступательную кампанию — в материале «Газеты.Ru».

Киев готовит новое контрнаступление, в ходе которого могут начаться боевые действия в районе Крыма, сообщает Telegram-канал проекта «Записки ветерана».

«[Украинская армия] начнет контрнаступать настолько, насколько сможет <…> Боевые действия в Крыму перейдут в новую фазу, не только в воздухе, но и на море», — говорится в посте.

Отмечается, что ВСУ будут пытаться парализовать работу российских аэропортов, а также постараются «измотать» приграничные районы ударами из ствольной артиллерии. При этом «тайминг ударов» украинских дронов, которые продолжаются последние недели, говорит о том, что «никакого мира не будет», уверены авторы «Записок ветерана». Украина отвергнет российский список требований для заключения мирного соглашения.

Военный аналитик Евгений Норин полагает, что ВСУ больше не способны проводить масштабные наступательные операции наподобие той, что произошла в Курской области.

«Это будут локальные атаки, направленные на корректировку линий соприкосновения перед заключением соглашения. Но они точно не приведут к стратегическим изменениям», — говорит он.

В начале мая военкоры писали, что ВСУ сосредотачивают свои усилия для атак в северо-западной части Крыма, а не на крупных городах в регионе. Предполагалось, что украинские военные готовятся нанести два удара: вспомогательный — в направлении Межводного и Котовского, основной — Евпатории и Новоозерного. Берега на западе и северо-западе полуострова пологие и удобные для высадки.

В ночь на 3 мая ВСУ предприняли попытку атаковать инфраструктуру Крыма восемью ракетами британского производства Storm Shadow и тремя противокорабельными ракетами «Нептун». Все ракеты были уничтожены российскими ПВО, никто не пострадал.

«Летнее наступление Кремля»

При этом на Западе, напротив, предупреждают об активизации наступления российской армии на Украине. ВС РФ в последний месяц весны начали двигаться вперед с самой высокой скоростью за год, заявили аналитики The New York Times. Москва может «использовать благоприятный сезон сухой погоды», чтобы усилить свои позиции на переговорах.

«Летнее наступление Кремля, судя по всему, уже в самом разгаре», — пишет газета.

Российские военные «использовали зимнее затишье» для накопления резервов техники, улучшения связи на поле боя и оттачивания тактики и технических возможностей ударных беспилотников. Сейчас они захватывают «в среднем 14 км ежедневно».

Москва также, по-видимому, «расширила производство и повысила эффективность своих беспилотников». «На прошлой неделе российские войска запустили сотни беспилотников и ракет по украинским городам в течение трех ночей, что стало самым масштабным обстрелом за всю войну», — говорится в материале.

Армия РФ «имеет преимущество на поле боя», поэтому для Москвы было бы рациональнее использовать военное давление в качестве рычага на любых переговорах, отмечают авторы материала.

«Усиление бомбардировок со стороны России и рост числа жертв среди гражданского населения уже наносят геополитический ущерб. Президент Трамп прекратил восхвалять президента России Владимира Путина и пригрозил новыми американскими санкциями», — пишет NYT.

«Повторения боев за Бахмут не будет». Россия начала наступление на Сумы Вооруженные силы России продолжают успешные наступательные действия на территории Сумской области... 29 мая 15:50

Украинский портал Deep State также сообщает, что российская армия успешно наступает в Сумской области, действуя малыми штурмовыми группами и используя при этом мотоциклы и квадроциклы. Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден досрочно завершить свой визит в ФРГ и вернуться в Киев, подчеркивает Der Spiegel. Возникла непосредственная угроза взятия российскими войсками областного центра — города Сумы.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска создают «буферную зону» на границе с Украиной для защиты российских граждан от вражеских атак. Он подчеркнул также, что для завершения конфликта должны быть устранены его «первопричины».