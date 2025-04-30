Военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России, стал командиром расчета БПЛА

Перешедший на сторону России украинский боец с позывным «Прометей» стал командиром расчета БПЛА в батальоне имени Максима Кривоноса. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, военный попал в плен в районе Авдеевки и принял решение перейти на сторону ВС РФ.

«Сейчас я в батальоне Максима Кривоноса командир расчета БПЛА. В ВСУ этим не занимался, там нужны были мясо, люди в окопах, которые будут там сидеть», — поделился бывший украинский военный.

«Прометей» пояснил, что современная война ведется с помощью беспилотников — штурмовые группы очень редко начинают стрелковый бой, сначала действуют FPV-дроны, их в том числе используют для наводки и корректировки артиллерии.

До этого попавший в плен в белгородском приграничье украинский военный Александр Гетрик рассказал, что никто из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться в село Поповка в Белгородской области, не вернулся.

Ранее сообщалось, что десятки жителей Белгородской области остаются в больницах после атак ВСУ.