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Украинский военнопленный рассказал о провале ВСУ в Белгородской области

Пленный Гетрик: из Поповки в Белгородской области не вернулся ни один боец ВСУ
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никто из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться в село Поповка в Белгородской области, не вернулся. Об этом рассказал попавший в плен в белгородском приграничье украинский военный Александр Гетрик, пишет ТАСС.

Гетрик рассказал, что его подразделение получило приказ от командования ВСУ «сидеть, выжидать, докладывать обстановку» в районе Поповки. Также надо было ждать, пока другие бойцы выйдут из населенного пункта.

«По истечении времени никто не вышел, в течение где-то суток. Начался очень сильный артобстрел», — рассказал военнопленный.

В определенный момент Гетрик понял, что остался один. В результате он принял решение бросить оружие и сдаться в российский плен.

26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению села Поповка в Белгородской области.

По словам Герасимова, украинских диверсантов в районе населенного пункта уничтожили бойцы группировки войск «Север». На данный момент ведется поиск и ликвидация одиночных военнослужащих ВСУ, которые скрываются в приграничных лесополосах.

Ранее сообщалось, что десятки жителей Белгородской области остаются в больницах после атак ВСУ.

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