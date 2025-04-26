Десятки жителей Белгородской области остаются в больницах после атак ВСУ

Гладков: в больницах остаются 43 раненных при атаках ВСУ на Белгородскую область

Более 40 жителей Белгородской области, пострадавших в результате атак со стороны украинских войск, остаются на лечении в больницах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В больницах Белгородской области сейчас находятся 35 взрослых раненых жителей и еще четверо детей. В Москве — трое взрослых и один ребенок», — рассказал он.

Глава российского субъекта пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Также он отметил, что 25 апреля из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали еще два жителя региона. Люди получили серьезные травмы, поэтому спасти их не удалось. В связи с этим Гладков выразил соболезнования членам их семей.

23 апреля украинский дрон атаковал село Пристень в Валуйском округе Белгородской области. Как сообщил губернатор региона, в результате один мужчина получил баротравму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В тот же день удару подвергся частный дом в белгородском селе Новая Таволжанка. ВСУ выпустили по нему беспилотник, ранив мирного жителя. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног.

Ранее в Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму из-за атаки дрона ВСУ.