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В Южной Корее запретили почти все полеты ВВС

Рёнхап: ВВС Южной Кореи запретили почти все полеты
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Cherie Diez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военно-воздушные силы (ВВС) Республики Корея запретили почти все полеты, после того как один из штурмовиков KA-1 потерял пулеметные контейнеры, а также пустые баки для топлива. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

«ВВС решили ввести ограничения на полеты всех своих самолетов, за исключением тех, которые проводят разведывательные операции или находятся в режиме чрезвычайной готовности, до утра вторника», — говорится в сообщении.

Представители авиации отметили, что происшествие со штурмовиком повлияет на учение «Флаг свободы», в котором должны были участвовать Южная Корея и США.

В них планировалось задействовать более тысячи военнослужащих двух стран, а также 90 самолетов. По предварительным данным, учения возобновятся уже послезавтра.

18 марта газета Korea JoongAng Daily сообщила, что армия США и южнокорейские военные начали учения по блокированию и взятию подземных туннелей и бункеров в Северной Корее с использованием дронов и четвероногих роботов-собак. Мероприятия начались с применения разведывательных беспилотников.

Ранее Северная Корея предупредила США о рисках «блефовых военных действий».

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