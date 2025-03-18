США и Южная Корея готовятся штурмовать робособаками подземные бункеры Ким Чен Ына

Армия США и южнокорейские военные начали учения по блокированию и взятию подземных туннелей и бункеров в Северной Корее с использованием дронов и четвероногих роботов-собак. Об этом пишет Korea JoongAng Daily.

«В учениях использовались самые современные военные технологии, в том числе южнокорейские беспилотники и четвероногие шагающие роботы Swede», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, учения начались с применения разведывательных беспилотников. Южнокорейская боевая группа Dronebot разместила разведывательные дроны вблизи подземного объекта. Используя разведывательные данные, полученные с помощью беспилотников, механизированные подразделения Южной Кореи начали наземную атаку, нейтрализовав силы противника за пределами туннеля и заблокировав точки входа.

В маневрах примут участие 370 военных, учения начались в понедельник, 17 марта, и продлятся четыре дня.

Подземные сооружения Северной Кореи, помимо туннелей, включают хранилища оружия массового поражения и городскую подземную инфраструктуру. Они стали «все более наблюдаемой военной сферой» после того, как война Израиля и ХАМАС продемонстрировала, как туннели можно использовать для побега лидеров, удержания заложников и контрабанды оружия, пишет KJD.

В начале марта в южнокорейском Пхочхоне (недалеко от границы с КНДР) два истребителя KF-16 по ошибке сбросили восемь бомб на жилой район. Полеты проходили в рамках совместных военных учений с США. В результате взрыва пострадали 15 человек, среди них есть военные и иностранные граждане. Двое получили серьезные травмы. Представители ВВС Южной Кореи сообщили, что, по предварительным данным, инцидент произошел из-за ошибки пилота, который неправильно ввел координаты цели. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Южной Корее обвинили Россию в пересечении опознавательной зоны ПВО.