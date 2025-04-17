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Северная Корея предупредила США о рисках «блефовых военных действий»

КНДР пригрозила США серьезными последствиями из-за учений с Южной Кореей
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Shutterstock

Минобороны КНДР предупредило, что военные учения США и Южной Кореи в регионе с участием американских бомбардировщиков B-1B приведут к негативным последствиям для них самих. Заявление оборонного ведомства публикует ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

В северокорейском ведомстве подчеркнули, что «блефовые военные действия США» создают опасность для суверенитета страны и положения дел на полуострове. Пхеньян «с помощью применения подавляющих сил сдерживания» заставит Вашингтон осознать, что повышение уровня провокаций против КНДР приведет к повышению уровня опасности для Соединенных Штатов.

«Вооруженные силы КНДР ни в коем случае не будут допускать ни малейшей угрозы враждебных сил суверенитету безопасности государства и мощной силой будут сдерживать агрессивные намерения США», — говорится в заявлении.

В марте армия США и южнокорейские военные провели учения по блокированию и взятию подземных туннелей и бункеров в Северной Корее с использованием дронов и четвероногих роботов-собак. В учениях использовались самые современные военные технологии, в том числе южнокорейские беспилотники и четвероногие шагающие роботы Swede.

Ранее советник Трампа ответил Маску, назвавшему его идиотом, и перепутал КНДР с Южной Кореей.

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