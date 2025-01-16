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В Приморье в домах выбило окна из-за взрыва на карьере

Взрывная волна выбила стекла в жилых домах в приморском СНТ и попала на видео

В Приморье в районе села Голубовка ударной волной выбило стекла в жилых домах в СНТ «Падь садовая 2». Видео с моментом опубликовало РИА Новости.

По словам местных жителей, пострадало несколько десятков домов.

По данным Amur Mash, сотрудники карьера в селе Голубовка разрушали и разрыхляли породы, во время работ произошел взрыв. Очевидцы рассказали, что в близлежащих селах из-за взрыва дребезжала посуда в шкафах, а также вибрировали стены.

Прокуратура организовала проверку исполнения правил безопасности при проведении работ в карьере.

До этого в Набережных Челнах женщина попала в больницу после взрыва самогонного аппарата дома. Инцидент произошел в поселке ЗЯБ. После хлопка 51-летняя пострадавшая позвонила дочери, которая жила неподалеку, чтобы рассказать о ситуации. Родственница приехала к матери и вызвала экстренные службы. Медики госпитализировали хозяйку квартиры с ожогами 90% тела.

Ранее пьяный россиянин угрожал устроить взрыв, чтобы отомстить полиции.

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