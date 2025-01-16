Пьяный россиянин угрожал устроить взрыв, чтобы отомстить полиции

Житель Пыть-Яха сообщил о минировании одного из городских зданий и избил полицейских. Об этом сообщает УМВД региона.

В экстренные службы поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что на одном из объектов социальной инфраструктуры города заложена бомба. Здание осмотрели саперы, опасных предметов обнаружено не было. Личность звонившего быстро установили, им оказался 50-летний местный житель.

Выяснилось, что накануне россиянин распивал спиртные напитки в компании приятельниц, стал вести себя буйно, женщины вызвали полицию. Стражи порядка попытались утихомирить дебошира, но он оказал сопротивление и избил одного из полицейских. После потасовки он сообщил в экстренные службы ложную информацию о минировании, желая отомстить правоохранителям.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что жительница Владимира укусила полицейского и стала фигуранткой уголовного дела. Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок в подъезде одного из жилых домов. На место прибыли сотрудники МВД, которые забрали дебоширку в участок. Когда инспектор составлял на нарушительницу административный протокол, та, выражая недовольство, дважды ударила правоохранителя ногой в бедро, укусила его, а затем ударила ладонью по лицу.

Ранее россиянин вызвал полицейских, чтобы остаться наедине с девушкой, и напал на них.