Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Набережных Челнах женщина получила ожоги 90% тела из-за взрыва самогонного аппарата

В Набережных Челнах женщина пострадала во время взрыва самогонного аппарата
close
Shutterstock/FOTODOM

В Набережных Челнах женщина попала в больницу после взрыва самогонного аппарата дома. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Инцидент произошел в поселке ЗЯБ. После хлопка 51-летняя пострадавшая позвонила дочери, которая жила неподалеку, чтобы рассказать о ситуации. Родственница приехала к матери и вызвала экстренные службы.

К моменту, когда на место прибыли сотрудники МЧС, огонь распространился на один квадратный метр и охватил мебель на кухне.

Медики госпитализировали хозяйку квартиры с ожогами 90% тела. Травмы специалисты заметили у нее на лице, шее, груди и голове. На данный момент врачи продолжают оказывать пострадавшей всю необходимую помощь.

«Двухкомнатная квартира не застрахована. Обошлось без эвакуации жителей подъезда», – сообщается в публикации.

До этого в Вологде в пятиэтажном доме взорвался самогонный аппарат. В результате обрушилась межквартирная перегородка. После инцидента в больницу доставили четырех человек.

Ранее в Ленобласти пенсионер получил ожоги из-за взрыва самогонного аппарата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами