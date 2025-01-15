В Набережных Челнах женщина получила ожоги 90% тела из-за взрыва самогонного аппарата

В Набережных Челнах женщина попала в больницу после взрыва самогонного аппарата дома. Об этом сообщают «Челнинские известия».
Инцидент произошел в поселке ЗЯБ. После хлопка 51-летняя пострадавшая позвонила дочери, которая жила неподалеку, чтобы рассказать о ситуации. Родственница приехала к матери и вызвала экстренные службы.
К моменту, когда на место прибыли сотрудники МЧС, огонь распространился на один квадратный метр и охватил мебель на кухне.
Медики госпитализировали хозяйку квартиры с ожогами 90% тела. Травмы специалисты заметили у нее на лице, шее, груди и голове. На данный момент врачи продолжают оказывать пострадавшей всю необходимую помощь.
«Двухкомнатная квартира не застрахована. Обошлось без эвакуации жителей подъезда», – сообщается в публикации.
До этого в Вологде в пятиэтажном доме взорвался самогонный аппарат. В результате обрушилась межквартирная перегородка. После инцидента в больницу доставили четырех человек.
Ранее в Ленобласти пенсионер получил ожоги из-за взрыва самогонного аппарата.