В Набережных Челнах женщина получила ожоги 90% тела из-за взрыва самогонного аппарата

В Набережных Челнах женщина пострадала во время взрыва самогонного аппарата

В Набережных Челнах женщина попала в больницу после взрыва самогонного аппарата дома. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Инцидент произошел в поселке ЗЯБ. После хлопка 51-летняя пострадавшая позвонила дочери, которая жила неподалеку, чтобы рассказать о ситуации. Родственница приехала к матери и вызвала экстренные службы.

К моменту, когда на место прибыли сотрудники МЧС, огонь распространился на один квадратный метр и охватил мебель на кухне.

Медики госпитализировали хозяйку квартиры с ожогами 90% тела. Травмы специалисты заметили у нее на лице, шее, груди и голове. На данный момент врачи продолжают оказывать пострадавшей всю необходимую помощь.

«Двухкомнатная квартира не застрахована. Обошлось без эвакуации жителей подъезда», – сообщается в публикации.

До этого в Вологде в пятиэтажном доме взорвался самогонный аппарат. В результате обрушилась межквартирная перегородка. После инцидента в больницу доставили четырех человек.

Ранее в Ленобласти пенсионер получил ожоги из-за взрыва самогонного аппарата.