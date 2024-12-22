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В МО РФ сообщили, сколько пусковых установок Patriot были уничтожены в ходе СВО

МО РФ: ВС РФ поразили минимум 30 пусковых установок Patriot в ходе СВО
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Global Look Press

Российские войска поразили как минимум 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot в ходе СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, одним из последних и самых результативных ударов был удар, нанесенный 15 декабря. Тогда ВС РФ уничтожили четыре пусковые установки и машину боевого управления, а также радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

Самым результативным в Минобороны РФ называют удар 16 мая 2023 года. Тогда ВС РФ ударили по Киеву гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». В результате были уничтожены пять пусковых установок Patriot и многофункциональная радиолокационная станция.

До этого экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар российских войск по Киеву поставил под сомнение высказывания украинского президента Владимира Зеленского об эффективности систем противовоздушной обороны (ПВО), поставленных западными странами.

Ранее военный эксперт допустил, что ВС РФ во время массированного удара по столице Украины могли уничтожить истребитель F-16.

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