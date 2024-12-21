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Зеленского раскритиковали за слова об эффективности систем ПВО в Киеве

Экс-советник Кучмы: удар ВС РФ по столице Украины бросил тень на Зеленского
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Gleb Garanich/Reuters

Массированный удар российских войск по Киеву поставил под сомнение высказывания украинского президента Владимира Зеленского об эффективности систем противовоздушной обороны (ПВО), поставленных западными странами. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он обратил внимание, что действующий глава государства неоднократно рассказывал об эффективности западных средств ПВО. По словам Зеленского, соответствующие комплексы якобы позволяют столице успешно противостоять атакам со стороны Вооруженных сил РФ.

«Серьезный удар такой <...> и <...> очень демонстрационный. <...> Казалось бы, Киев уже так защищен, сколько там Зеленский рассказывал про ПВО, про [американские зенитные ракетные комплексы] Patriot. <...> А оказалось, что не совсем так», — отметил Соскин.

По его словам, ВС РФ вновь показали, что могут преодолеть любую систему ПВО в столице Украины. В связи с этим бывший советник Кучмы описал ситуацию в Киеве словами «картинка очень плохая».

20 декабря российское министерство обороны сообщило, что военнослужащие страны нанесли групповой удар по объектам в Киеве. Целями стали пункт управления Службы безопасности Украины (СБУ), конструкторское бюро «Луч» и позиции комплекса Patriot.

Как рассказали в ведомстве, эта атака стала ответом на обстрел завода в Ростовской области, зафиксированный 18 декабря. Тогда украинские солдаты выпустили шесть ракет ATACMS и четыре ракеты Storm Shadow по «Комбинату Каменский».

Ранее военный эксперт допустил, что ВС РФ во время массированного удара по столице Украины могли уничтожить истребитель F-16.

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