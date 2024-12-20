Эксперт предположил, что истребитель F-16 мог загореться на Украине после ударов РФ

Российские войска сегодняшним массированным ударом по Киеву, предположительно, могли уничтожить истребитель F-16. Об этом заявил «Ленте.ру» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«По его данным, в окрестностях аэродрома Борисполь, который расположен в 18,5 км восточнее въезда в украинскую столицу, горят склады с вооружением и техникой украинской армии.

«Есть данные, что, вполне возможно, там есть F-16», — сказал Матвийчук.

По его словам, российский удар был нанесен точечно по военным объектам без уничтожения гражданской инфраструктуры.

20 декабря Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам в Киеве в ответ на обстрел завода в Ростовской области.

В заявлении говорится, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, конструкторскому бюро «Луч» в Киеве и позициям ЗРК Patriot.

Ранее сообщалось, что в Киеве начался пожар в районе военного завода «Артем».