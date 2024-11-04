Военнослужащие группировки ВС РФ «Север» поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевые машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео опубликовано Министерством обороны Российской Федерации.

Отмечается, что военные сначала с помощью беспилотника Zala выявили машину ВСУ, которая осуществляла доставку боекомплекта и продовольствия на позиции. После этого автомобиль был уничтожен прямым попаданием боеприпаса.

Минобороны РФ также сообщило, что Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли поражение украинским формированиям у пяти населенных пунктов в Курской области. Армия Украины потеряла до 30 военнослужащих и два автомобиля.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.