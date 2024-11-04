В Минобороны РФ отчитались об отражении атаки ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли поражение украинским формированиям у пяти населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства обороны.

Из заявления следует, что подразделения группировки войск «Север» ударили по местам скопления бойцов и техники 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они находились в районе населенных пунктов Плехово, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Дарьино.

«Отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плехово», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в боях с группировкой «Север» украинские войска потеряли до 30 военнослужащих. Кроме того, солдатам ВС РФ удалось вывести из строя два автомобиля ВСУ.

Утром 4 ноября пресс-служба МО РФ заявила, что российские боевые вертолеты и самолеты нанесли удары по местам скопления украинских формирований на границе в Курской области. Группу воздушных судов прикрывали экипажи истребителей Су-35С, которые в ходе выполнения полетного задания зафиксировали излучения радиолокационной станции ВСУ.

Ранее правительство РФ распорядилось направить десятки миллионов рублей на помощь пострадавшим от атаки ВСУ на Курскую область.