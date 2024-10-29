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В Запорожье объяснили, почему ВСУ надеются на новую линию обороны

Рогов заявил, что заявления Украины о новой линии обороны в Запорожье — мантра

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РИА Новости

Заявления официального Киева о строительстве новой линии обороны в Запорожской области — мантра, призванная для самовнушения. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Это просто мантра для самовнушения, аутотренинг, когда на фронте у них проблемы, но народу, который они держат в заложниках, рассказывают, что все прекрасно <...> Легкой прогулкой для наших войск это, конечно, не будет, но город Запорожье — это русский город, первый город Новороссии, и он будет освобожден», — заявил Рогов.

Он добавил, что недооценивать украинские укрепления не стоит, и освобождение Запорожья не будет легкой прогулкой.

До этого подразделения Вооруженных сил России прорвали украинскую оборону на север от Работино в Запорожской области.

Ранее военный эксперт оценил стратегическое значение Селидово.

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