Военный эксперт оценил стратегическое значение Селидово

Город Селидово Донецкой народной республики (ДНР) является важным логистическим узлом в зоне боевых действий. Об этом «Ленте.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам эксперта, российские войска планировали взять населенный пункт под контроль еще в прошлом году.

«Враг, памятуя о том, что было в Угледаре, постарается уйти, что с каждым днем все будет труднее и труднее. Я думаю, что в ближайшее время мы и официальную сводку получим [о взятии Селидово]», — сказал Дандыкин.

Накануне военный корреспондент Александр Коц заявил, что Селидово переходит под контроль войск России. По словам журналиста, российские подразделения уже присутствуют в Вишневом и продвигаются к Новодмитровке от западных окраин Цукурино, формируя выступ фронта.

27 октября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что организованной обороны украинских войск в Селидово больше не существует. Как утверждал военкор, в ходе зачистки в населенном пункте выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления.

Ранее стало известно о попытках ВСУ выйти из Селидово.