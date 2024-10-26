Над Орловской областью сбили два украинских беспилотника

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале, что еще два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над Орловской областью.

По его словам, повреждений и пострадавших в результате происшествия нет. Оперативные службы проводят проверки на местах. Губернатор поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) за работу.

В министерстве обороны РФ до этого сообщили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили над Липецкой областью четыре украинских беспилотника самолетного типа. По информации ведомства, дроны были сбиты в период с 14:50 до 15:30 мск. 26 октября в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Там уточнили, что восемь беспилотников были сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.