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Над Липецкой областью сбили четыре беспилотника ВСУ

Минобороны России: силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Липецкой областью

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Липецкой областью четыре украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, дроны были сбиты в период с 14:50 до 15:30 мск.

26 октября в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Там уточнили, что восемь беспилотников были сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской.

Накануне вечером губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что системы ПВО уничтожили пять украинских дронов над регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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