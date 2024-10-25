В Брянской области сбили беспилотник

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, средства ПВО министерства обороны России обнаружили и сбили дрон самолетного типа.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил он.

22 октября губернатор региона заявил, что над Брянской областью ликвидировали два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Богомаз также сообщил, что в Суземском районе Брянской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ получила повреждения кровля котельной. Никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.