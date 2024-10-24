Украинский пленный рассказал о пьяном сослуживце, который бросил гранату в офицера

Пленный солдат Вооруженных сил Украины Владимир Грачев рассказал РИА Новости, как пьяный солдат из соседнего взвода бросил гранату в офицера.

По его словам, инцидент случился во время визита на позиции командира роты. Однако на месте был один выпивший солдат. Офицер отошел, как вдруг военнослужащий кинул в его сторону гранату.

Пленный отметил, что после этого солдата избили и увезли с позиции. Он обратил внимание, что солдаты постоянно покупают самогон у жителей близлежащих населенных пунктов.

До этого Грачев рассказывал, что сослуживцы бросили его раненого в блиндаже, а российские военные спасли. По словам мужчины, он пролежал там два месяца.

Пленный заявил, что проходившие мимо отряды Вооруженных сил Украины предоставляли ему воду и еду. Позже четверо российских военных, которые зашли в блиндаж, оказали украинскому бойцу первую медицинскую помощь. Они вынесли Грачева в тыловые позиции. Военные медики 15 октября сделали ему операцию.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал устроить госпереворот на Украине.