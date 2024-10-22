СМИ: в Южной Корее планируют отправку военнослужащих на Украину

В Южной Корее местные власти рассматривают вариант отправки своих военных специалистов на территорию Украины. Об этом пишет южнокорейское агентство Newspim.

«Мы рассматриваем возможность отправки соответствующего количества личного состава, состоящего из экспертов в области северокорейской разведки и тактики противника», — отметил собеседник агентства из разведки.

По его словам, южнокорейские военнослужащие могли бы участвовать в допросах или помогать с переводом, если бойцы КНДР, которых якобы отправят в зону конфликта, попадут в плен.

По данным издания, военные специалисты Южной Кореи «смогут предоставить Украине ценную информацию о тактике, доктрине северокорейских вооруженных сил, действиях подразделений, а также психологии и моральном духе солдат».

Южная Корея до этого заявляла, что Северная Корея перебрасывает в РФ военных, которые могут быть задействованы в СВО. 18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переброске в Россию военных из Северной Кореи в министерство обороны. По его словам, Северная Корея является близким соседом и партнером России, и власти развивают отношения во всех областях.

Ранее сообщалось, что в НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине.