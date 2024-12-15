Турция заявила США о намерении уничтожить Рабочую партию Курдистана в Сирии

Турция проинформировала США о своих намерениях по ликвидации Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии и надеется на «пересмотр позиции» со стороны Вашингтона. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает газета Star.

Он подчеркнул, что ни сирийский народ, ни новая администрация Сирии, ни Турция не позволят РПК функционировать в Сирии.

«Нашим приоритетом является уничтожение террористической организации РПК. Мы четко сообщили об этом нашим американским партнерам. Ожидаем, что они переосмыслят свою позицию», — отметил министр.

Накануне военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытается присоединить часть территории Сирии.

По его словам, турецкая армия является одной из сильнейших в регионе, а Сирия сейчас не в состоянии оказать достойное сопротивление. При этом арабские страны вряд ли захотят вмешиваться, если Эрдоган введет войска на территорию республики.

Ранее посольство Турции в Сирии возобновило работу.