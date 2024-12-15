Ротенберг об отстранении сборной России: вернемся к этому вопросу после смены президента США

Главный тренер сборной «России 25» и петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал, когда можно будет вернуться к обсуждению вопроса о возвращении российской национальной сборной на международные турниры. Его слова приводит ТАСС.

«С моей точки зрения, мы хоть завтра можем вернуться на международную арену. Что касается решений IIHF, они не сами их принимают. Давайте вернемся к этому вопросу 20 января, после смены президента США», — заявил он.

Инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Он сменит на этом посту Джо Байдена.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

15 декабря «Россия 25» обыграла национальную команду Казахстана и выиграла Кубок Первого канала. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Эта победа стала для сборной России третьей на Кубке Первого канала. В стартовом матче турнира российские хоккеисты одолели сборную легионеров КХЛ со счетом 4:1, а во втором поединке в овертайме переиграли Белоруссию — 4:3.

Ранее белорусский сенатор выразил недовольство судейством в матче с Россией.