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США развернули на Ближнем Востоке ударную группу ВМС с авианосцем Harry Truman

На Ближний Восток прибыла ударная группа ВМС США с авианосцем Harry Truman

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Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем Harry Truman 14 декабря прибыла в регион Ближнего Востока, который входит в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM). Об этом пресс-служба командования сообщила в социальной сети X.

По ее информации, вместе с Harry Truman в регион также прибыла эскадра эсминцев, ракетный крейсер ВМС США класса Ticonderoga и два ракетных эсминца класса Arleigh Burke.

«Ударная группа развернута, чтобы обеспечить региональную стабильность и безопасность», — сказано в сообщении.

В ноябре сообщалось, что группа американских истребителей прибыла на Ближний Восток из Великобритании. В регион направили истребители F-15E Strike Eagle.

В том же месяце избранный президент США Дональд Трамп пообещал «не развязывать войн» после официального вступления в должность.

Ранее сообщалось, что морская пехота США испытывает нехватку амфибийных кораблей.

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