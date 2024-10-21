В Брянской области из-за атаки ВСУ нарушено энергоснабжение завода

В Брянской области нарушено энергоснабжение предприятия микроэлектроники «Кремний Эл» после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте компании.

«В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, а также прерваны технологические производственные цепочки. Подчеркивается, что коллектив завода участвует в ликвидации последствий взрывов и пожаров. Директор «Кремний Эл» Олег Данцев заявил, что основной задачей на данный момент является скорейшее возобновление производства.

19 октября сообщалось, что украинские беспилотники атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске, один «реактивный дрон» упал на здание предприятия, вызвав пожар в нем.

«Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий микроэлектроники в стране, производящее в том числе импульсные стабилизаторы, преобразователи, источники опорного напряжения, транзисторы и другие товары.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Санкт-Петербург.