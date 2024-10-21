Россиянин в 72 года решил отправиться на СВО

Житель подмосковного Серпухова Вячеслав Шевяков в свои 72 года решил отправиться воевать в зону СВО на Украине. Об этом сообщил портал Regions.ru.

По данным журналистов, мужчина после службы в Вооруженных силах России работал в центральном аппарате Госатомнадзора страны, где инспектировал ядерные объекты. Также он трудился в центральном аппарате госкорпорации «Росатом».

Сейчас Шевяков — ветеран боевых действий, он ушел в звании полковника военно-воздушных сил.

До этого стало известно, что глава Акимовского муниципального округа Запорожской области Юлия Губанова захотела пойти добровольцем на СВО. Женщина будет служить в добровольческом отряде роботизированных электронных комплексов и систем «БАРС-САРМАТ» в звании командира отделения воздушной разведки «Ночные ведьмы 2.0».

Ранее Минобороны предложило расширить список ветеранов боевых действий.